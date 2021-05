Pellegatti su Hauge: "Mi auguro che resti al Milan. Si parla d'inserirlo nell'affare De Paul..."

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, si è così espresso sul suo canale Youtube parlando del futuro di Hauge e del suo possibile inserimento nella trattativa per De Paul: "Cosa succederà ad Hauge? Innanzitutto mi auguro che resti al Milan perché lo vorrei vedere con una preparazione giusta, altrimenti mi auguro in ogni caso che non venga ceduto: è un giocatore da seguire, interessante, ma che potrebbe essere prestato. Si parla che potrebbe essere inserito in un affare con l'Udinese per De Paul; cederlo definitivamente per avere uno sconto su De Paul? Anche io sarei in difficoltà su una scelta del genere. A me dispiacerebbe vederlo partire definitivamente".