Pellegatti su Zirkzee: "Me l'hanno descritta come un'operazione dove il Bayern può lasciartelo"

vedi letture

In merito all'attualità del mondo rossonero, e con la solita parentesi relativa alla questione prossimo allenatore, il noto giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto così a Radio Rossonera. Queste le sue interessanti argomentazioni, tra il mercato e l'obiettivo per l'attaccante Joshua Zirkzee in vista della prossima stagione del Milan:

Obiettivo Zirkzee: "Le ultime notizie parlano di un Milan deciso a pagare i 40 milioni. A me l’hanno sempre descritta come un’operazione dove il Bayern Monaco te lo dà, magari col diritto di recompra. Chiaro che ci sono sempre questi 10/15 milioni di commissioni. Se il Milan poi rompe questa diga delle commissioni dopo non può più salvarsi in altre trattative. Se loro sono decisi a pagare la clausola sanno di affrontare quel problema”.