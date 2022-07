Per arrivare a De Ketelaere pronte le contropartite Jungdal e Roback

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Charles De Ketelaere è senza dubbio il primo nome sul taccuino del Milan per la trequarti. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il Milan è pronto ad alzare l'offerta di 20 milioni. Si cercherà di pareggiare quella che è arrivata al Club Brugge da parte del Leeds United di 30 milioni. Inoltre, per convincere i belgi, nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi contropartite tecniche. I nomi più caldi in questo senso sono quelli di Andreas Jungdal, portiere della Primavera con già parecchie panchine in prima squadra, e Emil Roback, attaccante svedese sempre del settore giovanile di cui si dice un gran bene.