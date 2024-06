Per il nuovo terzino destro ci sono tre candidati: due dalla Premier League

vedi letture

Oltre al nuovo centravanti, che deve essere la priorità assoluta per il Milan in questa sessione di calciomercato, il club rossonero sta sondando il terreno anche per un nuovo terzino destro che possa costituire un'alternativa valida a Davide Calabria. In tal senso, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sono ben tre i nomi di possibili candidati per il ruolo sulla fascia rossonera. Due di questi giocano in Premier League mentre il terzo sarebbe invitante perché lanciato nel calcio che conta da Paulo Fonseca che, salvo sorprese, sarà l'allenatore del Milan.

Il nome più in voga sembra essere quello di Emerson Royal, terzino destro brasiliano in forza al Tottenham: gli Spurs lo avevano prelevato dal Barcellona proprio superando la concorrenza del Milan che oggi torna alla carica. Il suo agente, Stefano Castagna, ha incontrato il Milan recentemente e i londinesi chiedono 25 milioni. Sempre dalla Premier, ma dall'Aston Villa, arriva il secondo nome, Matty Cash: 26enne inglese ma naturalizzato polacco. Ha fatto le fortune dei Villains negli ultimi anni ed è un titolare della nazionale di Lewandoski. Il prezzo di 30 milioni rischia di essere avvilente. La soluzione più economica e meno sicura si chiama invece Tiago Santos che ha terminato la sua prima stagione al Lille, allenato da Fonseca: costa 12-13 milioni.