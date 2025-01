Perché il Manchester United vuole lasciar andare Rashford? Tra problemi caratteriali e tattici

Marcus Rashford è un obiettivo del Milan per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. I rossoneri ci provano, situazione non semplice per l'ingaggio e il contratto dell'attaccante.

Cosa sta portando il Manchester United a valutare la cessione di Marcus Rashford

Non sembra felice da un po’ e ci sono state preoccupazioni per la sua vita fuori dal campo. È il secondo stipendio più alto del club con 315mila sterline a settimana, ma non ha fatto abbastanza per giustificare quel contratto. Lo ha firmato dopo aver segnato 30 gol nella prima stagione del Ten Hag nel 2022-23, ma ha segnato solo 8 gol la scorsa stagione e 7 finora in questa stagione. Lo United sta lottando per rispettare le regole di profitto e sostenibilità e la vendita di giocatori cresciuti nel vivaio vale il 100% di profitto in bilancio, quindi vendere Rashford diventa ancora più importante. È lo stesso motivo per cui lo United potrebbe ascoltare offerte per Mainoo e Garnacho quando ciò sarebbe stato impensabile un anno fa. Inoltre, il sistema di gioco di Ruben Amorim prevede molto pressing e Rashford non ha l’etica del lavoro per questo.