Piatek in uscita? Il ritorno al Genoa non attrae il polacco

La partenza dal primo minuto di Leao a Bergamo è stato, direttamente o indirettamente, un segnale forte nei confronti di Kryzstof Piatek. Il calciatore polacco, tra i giocatori più deludenti in questa prima parte di stagione rossonera, è ad un passo dalla bocciatura che potrebbe convergere in una possibile partenza a Gennaio. Tra le squadre interessate a Piatek, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il Genoa, un'ipotesi che tuttavia sempre secondo La Rosa non entusiasma il pistolero. Nonostante la gratitudine verso l'ambiente ligure, il polacco vedrebbe un ritorno sotto la lanterna come un passo indietro nella sua carriera. Un futuro, ovviamente, tutto da scrivere e che Piatek dovrà prendere in mano se vorrà restare al Milan.