Pioli rivela un retroscena su Zirkzee: "Lo abbiamo seguito quando era al Bayern prima di andare al Parma"

Il nome di Joshua Zirkzee è stato a più riprese accostato al Milan, nell'ottica del mercato che si aprirà il prossimo giugno. Domani intanto ci sarà l'incrocio di campo, con i rossoneri che affronteranno il Bologna a San Siro. Questo il pensiero del tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa:

Bologna una delle rivelazione della stagione... Cosa ne pensa di Zirkzee?

"È un ragazzo giovane che ho seguito in passato al Bayern prima di andare al Parma. Ora è molto più completo, più dentro la partita, grande qualità tecnica. Sarà da tenere in grande considerazione dalla nostra fase difensiva".

Come marcare Zirkzee?

"Per come lavoriamo noi in fase difensiva vorremmo che i nostri centrocampisti lavorassero forte sui loro centrocampisti e i nostri due centrali sulla loro punta".