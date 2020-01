Politano, il Napoli non molla ma l'Inter aspetta il Milan

Matteo Politano, senza dubbio, è uno dei nomi maggiormente citati in orbita rossonera. L'esterno neroazzurro, in uscita dall'Inter, ha molti estimatori tra cui il Napoli che secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport non molla per l'ex Sassuolo. Nonostante il pressing partenopeo, il biscione starebbe aspettando novità sul fronte rossonero in quanto interessato alla possibilità di un eventuale scambio con Kessiè. In via Aldo Rossi, tuttavia, Ivan Gazidis non sarebbe convintissimo del prestito dell'ivoriano in quanto non vorrebbe svalutare l'investimento di 28 milioni di euro per l'ex Atalanta.