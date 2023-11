Porto: da Costa attacca il Milan su Taremi, ma l'intervista del suo dirigente lo sbugiarda. L'accordo tra club c'era eccome

Il presidente del Porto Pinto da Costa, intervistato da "SIC", ha utilizzato toni inutilmente accesi per raccontare la trattativa degli ultimi giorni di mercato con i rossoneri, che avevano cercato di prendere Taremi. Queste le sue dichiarazioni: "Per Taremi il Milan ha fatto solo offerte ridicole e non c'è nemmeno stata una discussione. Nessuna delle loro offerte si è avvicinata al valore della clausola".

Nel calcio, ma non solo, è abitudine dire "A" al mattino e "B" una volta arrivati a sera, ma con un mondo ormai digitalizzato è rischioso per la propria credibilità effettuare inversioni ad U del genere.

Infatti, eravamo al 31 di agosto, il dirigente del Porto Vitor Baia parlava così a Sportitalia (clicca qui) della trattativa con il Milan per Taremi: "Accordo raggiunto tra Porto e Milan per Taremi. Ma manca ancora il giocatore. Le trattative vanno avanti”. Infatti l'accordo tra club c'era da giorni: a mancare fu la stretta di mano con agenti ed intermediari come potete leggere chiaramente nella nostra ricostruzione (clicca qui).

A neanche tre mesi dalle dichiarazioni del suo dirigente il presidente da Costa si è sbugiardato da solo, cercando, non si sa per quali motivi, la rissa mediatica. Da cui, per chi ovviamente non è accecato dalla malafede, ne esce sconfitto.