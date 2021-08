Pres. Bordeaux: "Milan ben messo su Adli. Vedremo se si farà nei prossimi giorni"

Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, si è così espresso a RMC Sport sulla trattativa tra il Milan e il club francese per Yacine Adli: "E' vero che c'è un interesse da parte del Milan. Il mercato è fatto di partenze e arrivi. Ci sono dei discorsi aperti. Non è sbagliato dire che il Milan sia interessato e che è in una buona posizione. Stiamo parlando e vedremo se questo trasferimento si farà o meno nei prossimi giorni"