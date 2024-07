Previsto a breve l'accordo tra il Frosinone e l'Atalanta per Brescianini

"Atalanta, Brescianini vicino. Il Vasco da Gama chiama Toloi" scrive L'Eco di Bergamo in prima pagina quest'oggi sul calciomercato dell'Atalanta con il centrocampista Brescianini, di proprietà del Frosinone, che si avvicina alla formazione guidata da Gasperini.

Nelle prossime ore la Dea potrebbe chiudere l'accordo per il classe 2000 scuola Milan. Intanto, dal Brasile è in arrivo un'offerta per il capitano dei bergamaschi Rafael Toloi.

Il centrocampista di proprietà del Frosinone, il cui passaggio alla Dea non è legato però all’operazione che ha portato nel Lazio Cittadini, potrebbe essere davvero ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Il calciatore potrebbe approdare alla corte di Gian Piero Gasperini per una cifra di circa 10 milioni di euro bonus compresi, il cui 50% andrebbe nelle casse del Milan.

Domani la possibile chiusura

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’affare potrebbe chiudersi già nella giornata di domani. Il centrocampista classe 2000 ha vestito la maglia della squadra allenata da Eusebio Di Francesco in 40 occasioni fra campionato e Coppa Italia segnando anche quattro reti. Le parti si aggiorneranno per trovare la quadra definitiva e sempre nella giornata di lunedì potrebbe anche esserci qualche aggiornamento sulla possibile cessione di Miranchuk all’Atlanta United in MLS.