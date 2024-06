Priorità anche al terzino: perde quota il nome di Tiago Santos

vedi letture

Non solo il centravanti, confermato come priorità di mercato anche nella conferenza stampa di inizo stagione di Zlatan Ibrahimovic tenutasi a Milanello lo scorso giovedì, il Milan cerca anche un terzino destro. I due nomi principali su cui Geoffrey Moncada è al lavoro e per i quali si è recato anche a Londra sono Emerson Royal, laterale brasiliano del Tottenham, e Matty Cash, terzino polacco ma nato e cresciuto in Inghilterra dell'Aston Villa. Entrambi hanno una valutazione tra i 25 e i 30 milioni.

Tra le alternative, invece, era stato indicato il terzino portoghese Tiago Santos. Il giovane laterale è esploso nell'ultima stagione al Lille proprio con Fonseca come allenatore e poteva essere una soluzione contemporaneamente per il futuro e anche dal punto di vista economico, dato che il cartellino si attesta sui 12 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il profilo di Santos negli ultimi giorni avrebbe perso quota e sarebbe sceso nel gradimento del club.