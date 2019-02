Prolungamento Zapata, Gattuso: "C'è ancora la proposta di rinnovo. Torna tra 15 giorni"

Zapata rinnoverà? Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, risponde alla domanda sul prolungamento contrattuale del colombiano: "Sul contratto sono rimasto a quello che avevo detto, c'è questa proposta di rinnovo e poi non so cosa si siano detti Leonardo e il suo procuratore. Lui sta facendo di tutto per recuperare, dall'ultima risonanza abbiamo visto che gli servono ancora 15 giorni per tornare in gruppo".