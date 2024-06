Quanto chiede il Milan per la cessione di Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers farà ritorno a Milanello. Il rientro del belga presso la casa base, però, sarà solamente temporaneo dal momento che il giocatore non rientra nei piani del Milan e potrebbe essere anche una risorsa a livello di entrata economica sul mercato. Nonostante una buona stagione con la maglia del Bologna allenato da Thiago Motta, l'esterno non è stato riscattato dai felsinei perché non contemplato dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano che preferisce altri profili.

Per questa ragione il Milan spera e crede di poter vendere Saelemaekers a circa 10 milioni, che equivale sostanzialmente alla cifra che avrebbe dovuto pagare il club di Joey Saputo se avesse voluto trattenere il calciatore in Emilia. Da via Aldo Rossi sono già all'opera per trovare potenziali acquirenti: un ingresso nelle casse rossonere di 10 milioni potrebbe aiutare il mercato rossonero. Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport.