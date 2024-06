Rabiot sempre nel mirino rossonero, Bennacer può partire

vedi letture

Negli ultimi giorni si è fatta largo nei discorsi di calciomercato l'indiscrezione riportata da MilanNews.it (CLICCA QUI) sull'interesse del Milan per Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus che va in scadenza di contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno e ancora sembra molto distante dal rinnovo di contratto. Oggi la notizia è stata ripresa ulteriormente dal Corriere dello Sport che ha sottolineato come il centrocampista transalpino sia sempre al centro dell'interesse del Milan.

Secondo quanto viene riportato, rispetto agli obiettivi certi rossoneri per l'attacco e la difesa, le strategie sulla linea mediana del campo si muoveranno più sull'asse dell'occasione. Se non ci dovesse essere l'accordo con la Juventus, il Milan proverebbe a inserirsi per Rabiot che comunque ha un ingaggio importante e tanti estimatori anche all'estero, soprattutto in Premier League. In quest'ottica, se dovesse arrivare un nome importante in mezzo al campo che sia Rabiot o un altro profilo, Ismael Bennacer potrebbe essere sacrificato e messo sul mercato.