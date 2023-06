Relevo - Milan, riattivati i contatti per N'Dicka e Thuram: ecco l'offerta dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo, il Milan ha riattivato i contatti con Evan N'Dicka e Marcus Thuram, entrambi in scadenza di contratto. Il difensore ormai ex Eintracht è in trattativa avanzata con la Roma, mentre l'attaccate del Borussia Mönchengladbach sta parlando con il PSG. I rossoneri sanno di essere arrivati in ritardo sui due francesi, per questo il club di Via Aldo Rossi offre uno stipendio da primi della squadra e un posto da titolare.