Renato Sanches per ora resta al Lille: il PSG non affonda, il Milan c'è con fiducia

Oltre alla trattativa per Charles De Ketelaere, il Milan sta continuando a tenere aperta la pista che porta a Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997 in forza al Lille; già da tempo i rossoneri avevano messo gli occhi su di lui ma, nonostante un principio di accordo raggiunto all'inizio di giugno, il tutto ancora non si è concluso a causa dell'inserimento del Paris Saint-Germain.



Le parole di Letang

Nel corso della presentazione alla stampa del neo allenatore Paulo Fonseca, Olivier Letang, presidente del Lille, si è così espresso sul futuro del suo numero 10: "Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perchè non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano".



Per ora resta al Lille

La situazione è, dunque, piuttosto chiara. Renato Sanches vuole andare via dal Lille e gradisce sia la destinazione Parigi che Milano, ma il PSG non ha ancora affondato il colpo proponendo a Les Dogues un'offerta soddisfacente e il Milan, fermo sulle sue posizioni di inizio giugno, attende con fiducia che, così come accaduto al contrario con Botman, il portoghese si stanghi di aspettare i parigini e scelga i rossoneri. Nel frattempo, il Lille se lo tiene: Renato Sanches partità con la squadra per il ritiro in Spagna. Poi si vedrà. O Milano o Parigi.