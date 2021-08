Repubblica - Florenzi al Milan: operazione ben avviata

Anche l'edizione odierna di Repubblica riporta della trattativa che è in corso tra il Milan e la Roma per Alessandro Florenzi: secondo il quotidiano, si tratta di un'operazione ben avviata che quindi potrebbe anche andare in porto in tempi brevi. Il giocatore è in uscita dai giallorossi che stanno cercando di piazzare lui e anche altri esuberi.