Repubblica - Intesa PSG-Lille per 25 milioni più bonus: ora Renato Sanches vuole risposte dal Milan

Secondo quanto riferisce repubblica.it, Renato Sanches vuole risposte dal Milan: il centrocampista portoghese ha da tempo un accordo con i rossoneri sulla base di un quadriennale da 3,2 milioni di euro netti a stagione, ma negli ultimi giorni il PSG avrebbe trovato un'intesa con il Lille per 25 milioni di euro più bonus (per il giocatore pronto un contratto da quasi 5 milioni all'anno). Il club di via Aldo Rossi è invece fermo a 18 più due di bonus e non è intenzionato ad aumentare la sua proposta per pareggiare quella dei parigini. L'alternativa a Renato Sanches per il Diavolo è Jordan Veretout della Roma.