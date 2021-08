Repubblica - Kessie, tra l'ivoriano e il Milan si inserisce il Tottenham

Tra i rinnovi che tengono banco in casa Milan non si può non citare quello riguardante Franck Kessie. Le trattative per il prolungamento dell'ivoriano procedono a rilento e, secondo quanto riportato da Repubblica, sul giocatore si sarebbe fiondato l'interesse del Tottenham. Il club inglese sarebbe pronto a soddisfare le richieste d'ingaggio del presidente rossonero.