Repubblica - Milan, accordo in arrivo con Ibrahimovic

Come riporta Repubblica.it il Milan e Ibrahimovic sembrano sempre più essere a un passo dall'accordo per il ritorno del giocatore. Le parti si incontreranno già nei prossimi giorni per definire i dettagli che inizialmente dovrebbero prevedere un accordo flessibile sino a giugno dopodiché sarà lo stesso Ibraimovic a decidere se continuare un altro anno o meno. Per le cifre sembra che la distanza di un milione sia colmabile già al prossimo incontro.