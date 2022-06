Repubblica - Milan, Acerbi non è l'unico nome per la difesa: ritorno di fiamma per Diallo del PSG

© foto di Enrico Ferrazzi

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da inserire nella rosa rossonera. Sfumato Botman, il nome che viene fatto con maggior insistenza è quello di Francesco Acerbi della Lazio, ma non è l'unico profilo seguito dal Diavolo: come riporta repubblica.it, ci sarebbe stato infatti un ritorno di fiamma per Abdou Diallo, giocatore in uscita dal PSG che il Milan aveva già provato a portare a Milanello durante lo scorso mercato di gennaio. La società di via Aldo Rossi potrebbe prendere il senegalese in prestito con diritto di riscatto.