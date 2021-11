Repubblica - Milan-Faivre: possibile affare a gennaio, ma resterebbe in prestito al Brest fino a fine stagione

Dopo essere stato cercato a lungo in estate, a gennaio il nome di Romain Faivre potrebbe tornare di moda per il Milan: il giocatore spinge per trasferirsi in rossonero e non è escluso che possa diventare un affare durante il mercato invernale. Il francese resterebbe comunque poi in prestito al Brest fino al termine della stagione, proprio come ha fatto il suo connazionale Adli al Bordeaux.