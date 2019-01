Repubblica - Milan, Higuain ad un passo dal Chelsea: non va escluso uno sconto sul riscatto di Bakayoko in estate

Milan e Genoa definiranno nelle prossime ore il passaggio in rossonero di Krzysztof Piatek e subito dopo il club milanista darà il via libera per l'addio di Gonzalo Higuain, che sarà il nuovo attaccante del Chelsea di Sarri: secondo Repubblica, dopo questa operazione, non è escluso che i Blues non concedano uno sconto al Diavolo in estate sul riscatto di Tiemoué Bakayoko.