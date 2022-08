© foto di Enrico Ferrazzi

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare la sua difesa dopo la partenza di Alessio Romagnoli, c'è anche Abdou Diallo, giocatore classe 1996 di proprietà del PSG: come spiega questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, il club di via Aldo Rossi punta a prenderlo dai francesi in prestito con diritto di riscatto.