Repubblica - Rinnovo Leao, la firma tarda ad arrivare: sembra che i 4 milioni offerti dal Milan non siano più sufficienti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan (il suo attuale contratto scade nel 2024) e invece la firma tanto attesa tarda ad arrivare. Dietro a questo stop, come spiega stamattina Repubblica, non ci sarebbe il contenzioso con lo Sporting Lisbona , ma pare che non siano più sufficienti i 4 milioni di euro di ingaggio messi sul piatto dal club di via Aldo Rossi.