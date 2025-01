Repubblica titola: "Milan-Gimenez, affare da 40 milioni"

"Milan-Gimenez, affare da 40 milioni": titola così questa mattina Repubblica che spiega che i rossoneri hanno offerto 30 milioni di euro più cinque di bonus al Feyenoord per Santiago Gimenez, ma dal club olandese è arrivato un rifiuto in quanto ne pretende almeno 45 (c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma è valida solo per l'estate). L'agente del messicano, Rafael Pimenta sta provando in ogni modo la società di Rotterdam di lasciare partire il suo assistito, così come il giocatore spinge per trasferirsi in rossonero in questa finestra di mercato invernale. Di sicuro il Milan deve fare uno sforzo per arrivare a 40 milioni e sperare che bastino.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3