Rinnovo di Bennacer in standby: chiede più dei 3.2 milioni offerti

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione dei rinnovi in casa Milan rimane per il momento messa da parte per concentrarsi sul mercato in entrata. Oltre alla situazione Leao che andrà affrontata con calma, sembra essere vicina l'intesa per Tomori mentre per Kalulu se ne riparlerà a campionato iniziato. In standby, invece, il prolungamento di Ismael Bennacer che, secondo quanto filtra, chiede più dei 3.2 milioni messi sul piatto dal Milan. Anche per l'algerino, così come per gli altri, ci sarà più margine nei prossimi mesi. Lo riporta oggi Tuttosport.