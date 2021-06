Rinnovo Kessie: il Milan vorrebbe chiudere la questione entro la fine di luglio

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, in scadenza nel 2022: secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan vorrebbe chiudere in fretta la questione, magari entro la fine del mese di luglio, così da non iniziare la stagione 2021-22 con il giocatore in scadenza.