Rinnovo Leao, Maldini e Massara hanno incontrato l'avvocato: è lunga. Il punto

Per la prima volta dopo l'ufficialità del passaggio del Milan a RedBird, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato di persona l'entourage di Rafael Leao, rappresentato, presso la sede rossonera, dall'avvocato francese Ted Dimvula, il quale, a livello legale, detiene la procura del portoghese che, di conseguenza, non è burocraticamente affidata a Jorge Mendes.



Come è andato l'incontro

L'incontro è avvenuto ieri pomeriggio a Casa Milan. Si è trattato del più classico dei colloqui intermediari; era chiaro che ne servissero altri per chiarire la situazione e la conferma è arrivata anche a giornata finita: la strada per il rinnovo di Leao con il Milan è lunga e complicata e serviranno altri incontri per definire la situazione. Ciò che si è puntualizzato, comunque, è che Maldini e Massara debbano parlare per la trattativa proprio con Dimvula e non con Jorge Mendes.



I problemi

Com'era prevedibile, dunque, la trattativa per il portoghese resta complicata, soprattutto per via del grosso risarcimento che il calciatore deve allo Sporting Lisbona, ma resiste un clima di moderata fiducia: “Siamo fiduciosi, vogliamo consolidare questa crescita e stabilizzare la competitività della squadra. Cercheremo - aveva detto il ds Massara a Sky - di trovare una soluzione per continuare a lungo con Leao". L'incontro di ieri va proprio in questa direzione: pensare, tutti insieme, ad una soluzione perché Leao rinnovi con il Milan.