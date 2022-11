Rinnovo Leao, termine ultimo fissato entro la prossima estate

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il rinnovo di Leao tiene sempre banco anche con il portoghese a godersi la gioia del primo gol in un Mondiale. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il Milan ha tutta l'intenzione di proseguire con il calciatore ritenuto centrale nel progetto oltre che un valore aggiunto importante. Maldini e Massara dovrebbero spingersi anche oltre i 6 milioni più bouns offerti in prima istanza ma se l'entourage di Leao non dovesse accettare il club non vuole andare oltre la prossima estate. Dunque o il rinnovo arriva tra gennaio e giungo oppure il Milan sarà costretto a sentire le offerte che arriveranno per il 17 per non perderlo a zero nel 2024.