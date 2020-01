Rodríguez-Fenerbahce, affare bloccato: Milan e PSV aspettano notizie

Il Milan è in attesa di novità sul fronte Ricardo Rodríguez. L’operazione con il Fenerbahce è al momento bloccato, dopo il blocco al mercato imposto dalla Federcalcio turca al club di Istanbul. I “canarini gialli” hanno annunciato il ricorso: in caso di esito positivo, l’operazione potrà ripartire, diversamente - riferisce La Gazzetta dello Sport - occorrerà riconsiderare le altre proposte (come quella del PSV Eindhoven)