Nonostante le ultime partite da titolare, i piani della Roma su Under non sarebbero cambiati. Secondo quanto riporta la Repubblica, infatti, la società giallorossa starebbe pensando di cedere il fantasista turco per riequilibrare i conti. Sul giocatore, nel mercato di gennaio, si era già palesato l'interesse del Milan che nella prossima sessione potrebbe tornare sul classe 97'.