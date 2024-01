Saelemaekers e De Ketelaere le chiavi per arrivare a Zirkzee

vedi letture

Il nome di Joshua Zirkzee è sul taccuino del Milan da tempo, anche prima che l'attaccante olandese arrivasse al Bologna. Visti i risultati di questa stagione e visto il giocatore all'opera sabato sera proprio contro i rossoneri, si può dire che il nome di Zirkzee rimarrà scritto nella lista di Moncada almeno fino all'estate. A fine stagione, per prelevarlo, i rossoneri dovranno certamente competere con diversi club.

Attualmente il prezzo del cartellino stimato è di 60 milioni di euro. Molto dipenderà dal Bayern Monaco che gode di una clausola esclusiva sulle prestazioni del giocatore: avendo Kane è difficile che i bavaresi siano interessati ma potrebbero riportarlo "a casa" e poi decidere di venderlo a un prezzo maggiore. Il Milan dalla sua può giocarsi due chiavi, in attesa di capire la liquidità per il mercato estivo: il riscatto di Saelemaekers proprio con il Bologna e i soldi che arriverranno dall'Atalanta per De Ketelaere, destinato a rimanere a Bergamo.