Salta Cajuste al Brentford: gli inglesi preparano l'assalto ad Adli?

vedi letture

Sembrava essere cosa fatta, ma invece sul più bello tutto è naufragato. Jens Cajuste non diventerà un nuovo giocatore del Brentford in questo calciomercato, con il Napoli che per via di questo si è visto soffiare da sotto il naso Marco Brescianini, che in tutto questo aveva anche svolto le visite mediche con gli azzurri presto Villa Stuart nella giornata di domenica.

Il futuro di Cajuste è comunque destinato ad essere lontano da Napoli. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di SkySport, il centrocampista svedese sarebbe finito nel mirino dell'Ipswich Town, neopromosso in Premier League, che starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero.

Tutta questa situazione potrebbe giovare a favore del Milan, visto che saltato Cajuste, il Brentford potrebbe tentare un nuovo assalto a Yacine Adli, per il quale nelle scorse settimane sarebbero stati proposti 12 milioni di euro.