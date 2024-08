Samardzic costa 25 milioni: il Milan dovrà sedersi al tavolo con l'Udinese

Se il Milan spingerà per chiudere i due colpi Emerson Royal e Youssouf Fofana il più velocemente possibile, su Tammy Abraham come vice-Morata e su Lazar Samardzic, che non sono acquisti di assoluta priorità, ci sarà più tempo per lavorare. Nonostante la situazione dei giocatori sia molto diversa, sia dal punto di vista tecnico che di condizione, ci sono dei punti in comune: il primo è la scadenza di contratto nel 2026 che gioca in favore di Roma e Udinese, dall'altra il costo del cartellino.

Infatti, sia la Roma che l'Udinese chiedono almeno 25 milioni di euro per i propri tesserati. Nel caso dell'attaccante il Milan non ha intenzione di spendere così tanto per un giocatore che sarà riserva e proverà a trattare, magari cercando anche una soluzione in prestito. Per Samardzic invece bisognerà valutare bene tutte le parti in gioco, anche quella relativa al padre-agente che si è rivelato un osso più che duro. Anche in questo caso però sarà obbligatorio per la dirigenza rossonera sedersi al tavolo con il club friulano.