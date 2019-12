Sanson, il Milan torna alla carica per il centrocampista del Marsiglia

Anche nel giorno di Natale, il Milan non smette di pensare ai possibili obiettivi di mercato. Tra il nome di Ibra per l'attacco e quello di Todibo per la difesa, spunta per la mediana rossonera quella di Morgan Sanson, centrocampista francese in forza al Marsiglia. Il mediano transalpino, seguito già in passato dai rossoneri, secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le10Sport sarebbe rientrato nel mirino della dirigenza del diavolo decisa a farne il rinforzo per il centrocampo di Stefano Pioli.