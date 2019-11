Schelotto (all. Galaxy): "Non so dove andrà Ibra, forse a Napoli o al Milan"

Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei Los Angeles Galaxy, ha parlato così a Radio Kiss Kiss, radio ufficiale della SSC Napoli, del futuro di Ibrahimovic: "Ibrahimovic? Non so cosa farà. È un giocatore meraviglioso ma non so quale sarà il suo prossimo step, forse a Napoli o anche al Milan. Non so dove, ma merita e vuole finire la carriera in Italia. Ancelotti? Loro si conoscono bene, Zlatan evidentemente ha quelle caratteristiche di cui il Napoli ha bisogno. Il tweet di Zlatan? Questo è Zlatan, è il suo modo di dire addio".