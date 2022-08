Se non si concretizza Onana, l'alternativa è Vranckx: il Milan chiederebbe il prestito

MilanNews.it

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, le ultime indiscrezioni danno Jean Onana del Bordeaux in vantaggio per essere il prossimo centrocampista del Milan. Se le cose, per qualsiasi motivo, non dovessero andare in porto, il piano B sarebbe il belga del 2002 Aster Vranckx in forza al Wolfsburg. I rossoneri sarebbero pronti a chiederlo in prestito: giocatore e società starebbero valutando. Il club tedesco ha acquistato l'anno scorso il calciatore per 8 milioni ma nel corso della stagione non ha trovato molto spazio, per questo gli piacerebbe cambiare aria.