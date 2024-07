Serie A Enilive 2024/2025: giorni e orari di gara. Info e dettagli

vedi letture

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

- venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

- sabato ore 15.00 (1 anticipo)

- sabato ore 18.00 (1 anticipo)

- sabato ore 20.45 (1 anticipo)

- domenica ore 12.30 (1 anticipo)

- domenica ore 15.00 (2 gare)

- domenica ore 18.00 (1 posticipo)

- domenica ore 20.45 (1 posticipo)

- lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

GIORNATE CON PROGRAMMAZIONE DIVERSA DA QUELLA STANDARD

Nella 3a giornata, nella 7a giornata, nella 12a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 9a giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.

Il turno infrasettimanale verrà programmato sulla base delle esigenze spor- tive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3ª giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

La 19ª giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45. Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore

15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

PROSECUZIONI E RECUPERI DI GARE

Le prosecuzioni o i recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita interrotta o rinviata o, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.

PROGRAMMA DELLE GARE IN ANTICIPO E POSTICIPO

Il programma delle gare in anticipo e posticipo sarà oggetto di comunicazioni periodiche da parte della Lega.

Si riporta, di seguito, affinché costituisca parte integrante del presente Comunicato, l’estratto dell’Invito a presentare offerte - Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A, Pacchetti Dirette a pagamento per il Territorio Italiano, Procedura riservata agli Operatori della comunicazione, s.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 pubblicato in data 19 maggio 2023.

“La presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito.

Le Gare di ogni Giornata attribuite ai diversi Pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) sono indicate nello schema che segue: I Pick oggetto di selezione da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB corrispondono alle 380 Gare di ciascuna Stagione Sportiva e sono così suddivisi: Pick “top match” corrispondenti a 20 Gare per Stagione Sportiva; e Pick “matchday” corrispondenti alle rimanenti 360 Gare per Stagione Sportiva.

REGOLE PER L’ESERCIZIO DEI PICK RELATIVI AI 20 “TOP MATCH”

I “top match” così selezionati divengono automaticamente la prima scelta di ciascun Licenziatario nell’ambito dell’esercizio dei Pick “matchday”.

Una volta effettuata la scelta dei 20 “top match” per Stagione Sportiva da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB, sarà cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle Gare oggetto di scelta collocandole negli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti, compatibilmente con le esigenze sportive.

Fermo quanto sopra, nell’ottica di dare maggior esposizione al Campionato di Serie A a livello internazionale, Lega Serie A si riserva il diritto di collocare 4 dei 16 “top match” pick scelti dal Licenziatario del Pacchetto 15terA per ciascuna Stagione Sportiva negli slot orari seguenti:

2 “top match”: alle ore 12:30 della domenica; e 2 “top match”: alle ore 15:00 del sabato o della domenica.

Rimane altresì inteso che, nell’ambito dei suddetti 4 “top match” per il mercato internazionale, Lega Serie A non selezionerà più di 2 Gare disputate dalla medesima squadra.

REGOLE PER L’ESERCIZIO DEI PICK “MATCHDAY”

Una volta effettuata la scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB sarà cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle Gare oggetto di scelta di ogni singola Giornata collocandole nei diversi slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti, compatibilmente con le esigenze sportive.

La scelta dei Pick “matchday” da parte dei Licenziatari avverrà in diversi momenti per ciascuna Stagione Sportiva contestualmente all’individuazione da parte della Lega Serie A degli anticipi e dei posticipi. Le date di ciascuna riunione e l’elenco delle Giornate oggetto di Pick saranno comunicate dalla Lega Serie A ai Licenziatari prima dell’inizio di ciascuna Stagione Sportiva.

Resta inteso che il Licenziatario del Pacchetto 15terA effettuerà la scelta dei Pick “matchday” sulle sole 7 Gare per Giornata esclusive di cui al precedente art. 6 (i) del Pacchetto 15terA.

REGOLE PER L’ESERCIZIO DEI PICK RELATIVI ALLE GIORNATE CHE PREVEDONO UN NUMERO DI SLOT ORARI INFERIORI A 9

Relativamente alle Giornate di ciascuna Stagione Sportiva che prevedono un numero di slot orari inferiori a 9 (a titolo meramente esemplificativo: i turni infrasettimanali, le Giornate del mese di agosto, le Giornate che si disputano intorno a Natale, la Giornata che si disputa il sabato di Pasqua e l’ultima giornata di campionato), i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB scelgono le singole Gare della Giornata da inserire nel proprio Pacchetto, secondo le date e gli orari stabiliti dalla Lega Serie A.

A titolo esemplificativo, il Licenziatario del Pacchetto 15terA, collocato nella prima posizione nell’ordine di priorità, sceglie di trasmettere l’Evento da lui ritenuto più importante della Giornata, nella data e nell’orario indicati dalla Lega Serie A. Conseguentemente, il Licenziatario del Pacchetto 15terB, secondo nell’ordine di priorità, sceglie di trasmettere l’Evento della Giornata da lui ritenuto più importante tra quelli non ancora selezionati, e così via per le rimanenti otto Gare che completano la medesima Giornata.

A titolo esemplificativo, il Licenziatario del Pacchetto 15terA, collocato nelle prime due posizioni nell’ordine di priorità, sceglie di trasmettere i due Eventi da lui ritenuti più importanti della Giornata, nella data e nell’orario indicati dalla Lega Serie A. Conseguentemente, il Licenziatario del Pacchetto 15terB, terzo nell’ordine di priorità, sceglie di trasmettere l’Evento della Giornata da lui ritenuto più importante tra quelli non ancora selezionati, e così via per le rimanenti sette Gare che completano la medesima Giornata.

REGOLE GENERALI PER LA FISSAZIONE DI DATE E ORARI DELLE GARE

Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee cui si riferiscono, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario senza partite. Pertanto in caso di partita fissata di martedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre sabato e la partita successiva non prima di venerdì e, in caso di partita fissata di giovedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre lunedì e la partita successiva non prima delle ore 15:00 di domenica.

Nelle Giornate che precedono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club gli slot orari del sabato sono prioritariamente riservati alle Società Sportive impegnate il martedì successivo in UEFA Champions League, mentre la stessa possibilità di giocare al sabato non è assicurata alle Società Sportive che giocano il mercoledì successivo in UEFA Champions League.

Nelle Giornate che seguono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club lo slot orario del lunedì sera è prioritariamente riservato alle partite delle Società Sportive impegnate il giovedì precedente in UEFA Europa League o in UEFA Europa Conference League.

Nel caso di Gare oggetto di Pick la cui data e/o orario siano determinati a seguito di provvedimenti governativi o di altre autorità competenti, la Lega Serie A deciderà l’eventuale posizionamento delle Gare in un altro degli slot previsti dal Pacchetto licenziato o slot libero equivalente.