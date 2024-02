Sesko è il sogno del Milan: ecco quanto lo valuta il Lipsia

Questa mattina il Corriere dello Sport guarda all'estate per il mercato del Milan. Sicuramente in luglio e agosto, le trattative rossonere saranno più scoppiettanti dal momento che il Diavolo cerca un nuovo attaccante. In questo senso, tra i tanti nomi validi seguiti e che piacciono alla dirigenza, il sogno si chiama Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 in forza al Lipsia che già in passato era stato cercato dal Milan.

Sesko è un pupillo di Moncada e il Milan sonderà sicuramente il terreno per un eventuale assalto al giocatore. Questo però non sarà facilissimo dal momento che il club tedesco valuta il suo centravanti ben 50 milioni di euro. Inoltre ci sarà anche una nutrita concorrenza, anche perché lo sloveno non ha avuto tantissimo spazio fino a questo momento.