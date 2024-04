Simic ricorda la chiamata dei rossoneri: "Mio padre mi scrive: 'Ti vuole il Milan'... non ci credevo"

Su Milan TV torna il format “Homegrown”, video speciale in cui viene raccontata la storia dei calciatori cresciuti o che iniziano a sbocciare con il rossonero addosso. Questa volta è il turno di Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 che quest’anno ha già esordito in Serie A

Quando è arrivata dal chiamata dei rossoneri: “Sono stato lì a Stoccarda quattro anni, dopo l’Europeo ero in palestra ed ascoltavo la musica al telefono e mio papà mi scrive: “Ti vuole il Milan”. L’ho chiamato, non ci credevo: “Eh sì, anche il Barcellona ed il Real Madrid”. Lui invece mi risponde che era tutto vero, che ci avevano chiamato e volevano comprarmi. Non ci credevo. Poi c’erano tutti i miei compagni intorno, dovevo far finta che non ci fosse niente (ride, ndr). Non potevo dire niente ancora. Sono stato molto contento ma anche un po’ nervoso, era un passo grandissimo in un altro paese, altra città, altra lingua. Però alla fine sono contentissimo di essere venuto qua”.