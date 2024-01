Situazione Pellegrino, FIGC e AFA in contatto costante. La Salernitana attende

vedi letture

Non è ancora finita per quanto riguarda il possibile passaggio di Marco Pellegrino in prestito alla Salernitana. Come anticipato qualche minuto fa (clicca qui), dopo un primo “no” della FIFA alla deroga sui tre cambi di maglia in una stagione, i dirigenti e i legali rossoneri sono rimasti in contatto con l’organismo mondiale del calcio per trovare una soluzione.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, con conferma del collega Matteo Moretto, risulta che già dalle scorse ore FIGC e AFA, rispettivamente federazioni calcistiche italiane a argentina, sono in contatto continuo con la FIFA per "risolvere" la situazione dell'ex Platense, che ha giocato in Argentina ad agosto e poi nel Milan contro il Napoli nel mese di novembre.

In patria però il difensore ha giocato con il suo ex club all’interno, secondo un’interpretazione, nella stagione 2022-23 e non nella 2023-24. Contatti continui tra le federazioni, la Salernitana resta in attesa.

di Pietro Mazzara.