Sky - Chaka Traoré al Palermo, è fatta. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, i dettagli

Chaka Traoré andrà al Palermo. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, l'esterno rossonero classe 2004 sta definendo il suo trasferimento in prestito in Sicilia, alla corte di Corini. Dopo i contatti delle scorse ore, la trattativa sembra indirizzata verso il successo, con il giocatore che vestirà rosanero fino al termine della stagione.

Il laterale del Milan classe 2004, autore del gol del definitivo 3-0 nella vittoriosa trasferta di Empoli e che ha segnato anche in Coppa Italia contro il Cagliari, aveva l'interesse anche del Losanna, che però non la spunterà a vantaggio del Palermo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa, ormai definita, si chiude con un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, e una percentuale del 15% in caso di futura rivendita.