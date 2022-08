Sky - Empoli, Gabbia (in prestito) l'alternativa ad Ampadu

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'arrivo al Milan di un difensore centrale libererebbe Matteo Gabbia, che potrebbe lasciare così i rossoneri in prestito. Uno dei club interessati al difensore del Diavolo è l'Empoli: il club toscano, si legge, andrebbe sul difensore di via Aldo Rossi qualora non dovesse andare in porto la trattativa per Ampadu.