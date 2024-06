Sky - Hummels si propone a Roma e Milan. Rossoneri non interessati

Tra gli svincolati di maggior interesse c'è sicuramente il difensore tedesco Mats Hummels. Il 35enne si è reso protagonista di un'ultima stagione incredibile con la maglia del Borussia Dortmund, culminata con la finale di Champion League, poi persa contro il Real Madrid a Wembley. Ed è proprio nella massima competizione europea che Hummels ha dato il meglio di sè in quest'ultimo anno. Il centrale, però, non continuerà la sua esperienza in giallonera e cerca una nuova avventura che, comunque, possa tenerlo vicino a casa della sua famiglia, Monaco.

Per questo motivo gli agenti del giocatore, come riporta il sito di Sky Sport, stanno proponendo il calciatore sia a Roma che Milan, entrambe squadre in cerca di giocatori in quel ruolo del campo e, nel caso del Diavolo, anche di giocatori di esperienza. Secondo la notizia riportata, però, a essere interessata sarebbe soprattutto la squadra giallorossa allenata da Daniele De Rossi. Diversamente il Milan non sarebbe interessato a un'operazione di mercato di questo genere.