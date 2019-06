Sky - Idea Lovren per la difesa: in uscita dal Liverpool, rossoneri si informano sulla valutazione

Per la difesa, rivela Gianluca Di Marzio a 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, il club sta sondando un profilo di esperienza internazionale. Il nome è quello di Dejan Lovren, campione d'Europa in carica col Liverpool. Il croato ha un contratto fino al 2021 ma è in uscita dai Reds ed il Diavolo si sta informando su prezzo, salario e valutazione complessiva. Può essere l'acquisto di esperienza da affiancare a Romagnoli e Caldara al centro della retroguardia.