Sky - Il Brest valuta Faivre 15 mln, il Milan è fermo a 10

Gianluca Di Marzio ha fatto un punto di mercato sul Milan. Ci sono diversi nomi in ballo, fra cui quello di Jesus Corona per cui il Porto chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro, mentre i rossoneri rimangono fermi sui 10-11 milioni. Un asse caldo è anche quello che porta a Romain Faivre, centrocampista del Brest che non è partito per la trasferta in programma domani a Strasburgo e che sta facendo pressione per arrivare a Milano. Il club francese lo valuta 15 milioni di euro, ma il Milan è fermo a 10. Sullo sfondo resta anche Messias, con cui c'è già un accordo, ma anche Adli, con cui la dirigenza milanista sta portando avanti una trattativa da giorni.