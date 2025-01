Sky - Il Milan insiste per Gimenez: la richiesta del Feyenoord è di 35 milioni

vedi letture

Il Milan continua ad insistere per Santiago Gimenez. Adesso le forze mentali e fisiche sono concentrate sulla partita di questa sera di Champions League del Maksimir contro la Dinamo Zagabria, ma la trattativa tra il Diavolo ed il Feyenoord per l'attaccante messicano continua ad oltranza.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, dalle parti di via Aldo Rossi sperano tanto di riuscire a convincere il club di Rotterdam per il classe 2001, anche perché il Milan avrebbe già convinto Gimenez a sposare la causa rossonera. Il messicano vuole spostarsi, anche perché in estate aveva avuto una promessa dal Feyenoord di essere ceduto qualora fosse arrivata l'offerta di un club importante, di prima fascia, già nel corso di questo calciomercato invernale. Quindi lo stesso Gimenez sta spingendo tanto per far sì che gli olandesi accettino l'offerta del Milan, nonostante sia più bassa rispetto alle richieste.

20 milioni di euro più 7 di bonus, è questa l'offerta complessiva. Decisamente meno rispetto ai 35 che adesso il Feyenoord richiederebbe per Gimenez. Per quanto riguarda l'alternativa Lorenzo Lucca, invece, sembra essere una strada davvero complicata da percorrere in questo gennaio, anche perché la priorità è un'altra.