Sky - Il Milan insiste per Milenkovic, vuole inserire Paquetà. Accordo con Rebic sull'ingaggio futuro

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, il Milan ha sancito un patto con Ante Rebic: la dirigenza rossonera si è cautelata trovato un accordo con l'attaccante croato per l'ingaggio in vista delle prossime stagioni. Ora il Diavolo sta trattando con l'Eintracht per acquistarlo subito o nel 2021. Il Milan oggi, oltre a tenere vivi i contatti con Bakayoko, sta insistendo ancora per Milenkevoic. Il club rossonero vuole inserire Paquetà nella trattativa, i viola chiedono 40 milioni ma il giocatore ha due anni di contratto e non vuole rinnovare, di conseguenza il prezzo potrebbe scendere.